При пожаре в однокомнатной квартире погибла 61-летняя жительница Башкирии

Фото: МЧС по РБ

В Октябрьском ранним утром 29 июня на улице Гоголя загорелась однокомнатная квартира в многоквартирном доме. Как рассказали в МЧС по Башкирии, пожар оказался смертельным.

Известно, что пожарные МЧС России, прибывшие на вызов, нашли внутри 61-летнюю женщину без признаков жизни. Ее передали бригаде скорой помощи, но позже врачи констатировали смерть. До приезда спасателей из здания самостоятельно вышли 20 человек, среди них шестеро детей.

Причина пожара и обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работает дознаватель МЧС России

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