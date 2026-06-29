Владимир Путин назначил нового прокурора Башкирии

Президент назначил Ивана Грибова прокурором Башкирии. Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Ивана Грибова прокурором Башкирии. Он возглавил региональное надзорное ведомство сроком на пять лет, покинув прежнюю должность прокурора Владимирской области.

Тем же указом глава государства утвердил Дениса Авдеева прокурором Дагестана, Романа Пантелеева - прокурором Саратовской области, а Сергея Филипенко - прокурором Воронежской области.

Еще 17 июня председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас сообщил, что профильные комитеты верхней палаты парламента поддержали кандидатуры всех четырех претендентов.

Известно,что Ивану Грибову 51 год. Он родился в Республике Марий Эл, окончил Саратовскую государственную академию права и имеет ученую степень кандидата юридических наук. В органах прокуратуры работает с 1997 года. До назначения в Башкирию с апреля 2023 года руководил прокуратурой Владимирской области, а ранее занимал аналогичную должность в Псковской области.

Напомним, должность прокурора Башкирии стала вакантной после ухода Игоря Пантюшина, который покинул пост в апреле 2026 года. После его отставки обязанности руководителя региональной прокуратуры временно исполнял первый заместитель прокурора Евгений Бендовский. Пантюшин возглавлял ведомство с декабря 2021 года. До назначения в Башкирию он также руководил прокуратурой Владимирской области. По данным СМИ, после увольнения он продолжит работу в Генеральной прокуратуре России.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.