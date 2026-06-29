Жители Башкирии недоедают овощи, рыбу и молочные продукты

Дефицит овощей в Башкирии достигает 34 процентов, рыбы до 60, а соли переедают до 280 процентов. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Роспотребнадзор Башкирии опубликовал доклад, в котором сообщил об устойчивом структурном дисбалансе в питании жителей республики, который характерен для всех возрастных групп.

Исследование показало, что потребление овощей ниже нормы на 14-34 процента, рыбы на 9-60 процентов, молочных продуктов на 13-54 процента. При этом жители региона сильно переедают соль (превышение нормы в 140-280 процентов), а также простые углеводы и насыщенные жирные кислоты. Кроме того, выявлено нарушение режима питания: основная калорийность рациона смещена на вторую половину дня.

Возрастная динамика показывает ухудшение показателей: младшие школьники находятся в относительном благополучии, но уже в студенческие годы и у трудоспособного населения фиксируется прогрессирующий дефицит макро- и микронутриентов. Это создает кумулятивный эффект накопления рисков для здоровья.

В Роспотребнадзоре отметили, что такая ситуация требует внимания и коррекции рациона. Врачи советуют увеличить потребление овощей, рыбы и молочных продуктов, снизить количество соли и сладкого, а также пересмотреть режим питания, сместив основную калорийность на первую половину дня. Полный текст доклада опубликован на сайте ведомства. Специалисты напоминают, что здоровое питание - залог профилактики многих заболеваний.

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