В Башкирии ожидаются грозы и кратковременные дожди

Ветер сменится на северо-западный и может усилиться, ночью местами до +3. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Синоптики Башгидрометцентра опубликовали прогноз погоды на начало этой недели. В понедельник, 29 июня, по республике пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер западный и северо-западный, умеренный. Ночью температура опустится до +6...+11 градусов, днем воздух прогреется до +17...+22 градусов.

Во вторник, в последний день июня, также ожидаются кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Ветер северо-западный, умеренный, но может усилиться до сильного. Ночью по региону температура будет колебаться от +3 на востоке до +13 градусов, днем столбики термометров покажут +16...+21 градус.

В МЧС напоминают о необходимости соблюдать осторожность в непогоду и следить за обновлениями прогноза. На дорогах возможно ухудшение видимости.

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