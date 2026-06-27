Глава Башкирии поздравил молодёжь с праздником

Фото: Радий Хабиров

Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил молодых жителей республики с Днём молодёжи. Руководитель региона посетил в Уфе площадки, где отмечают этот праздник.

– В непростые для страны времена наши молодые люди проявляют себя настоящими патриотами. Они продолжают учиться, работать на благо родной республики. С оружием в руках защищают Отечество. Помогают нашим бойцам и их близким, – написал в своих соцсетях Хабиров.

По словам главы Башкирии, почти треть молодёжи в регионе – волонтёры, которые безвозмездно помогают тем, кто нуждается в поддержке. Он отметил, что молодые люди – это будущее республики и страны, и им важно создавать условия для жизни, образования и самореализации во всех сферах.

Также Радий Хабиров впервые поздравил работников сферы молодёжной политики – их профессиональный праздник был учреждён в прошлом году.

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