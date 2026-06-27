В Башкирии ввели запрет на продажу бензина в канистры и другие ёмкости Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии ввели запрет на продажу бензина в канистры и другие ёмкости. Такое решение принял оперативный штаб по контролю за ситуацией с топливоснабжением в целях безопасности жителей и предотвращения возгораний при самостоятельном хранении топливо. Об этом сообщил «Башинформ».

За исполнение требований отвечают руководители автозаправочных станций на территории Башкирии. Контроль за соблюдением запрета возложен на администрации городов и районов.

Напомним, ранее министр промышленности республики Александр Шельдяев выступил с рядом заявлений по поводу ажиотажа на бензин. Он заявил, что НПЗ увеличили поставки топлива на заправки в полтора раза, а для его транспортировки привлечены дополнительные частные бензовозы. Глава Минпрома РБ выразил уверенность, что ситуация стабилизируется в ближайшее время.

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