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НовостиПроисшествия27 июня 2026 17:04

Затянуло и понесло на глубину: 14-летняя девочка из Уфы едва не погибла на глазах у подружки

На Белой в Уфе спасли тонувшую 14-летнюю девочку
Владислав КАЗАНЦЕВ
Фото: УГЗ Уфы

Фото: УГЗ Уфы

В Уфе в Кировском районе на реке Белой спасли 14-летнюю девочку, которая чуть не утонула на песчаной косе. Об этом сообщили в Управлении гражданской защиты города.

Две подруги зашли в воду в неофициальном месте для купания. Сильное течение затянуло их, одну из девочек понесло на глубину. Ребёнок запаниковал и начал тонуть.

Находившиеся рядом спасатели быстро отреагировали — подплыли на лодке и бросили девочке спасательный круг. Она ухватилась за него и с их помощью добралась до берега. Медицинская помощь ей не понадобилась.

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