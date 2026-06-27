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НовостиОбщество27 июня 2026 15:05

За сутки в Башкирии задержали 42 пьяных водителя

Двое нарушителей сели за руль повторно — им грозит уголовка
Владислав КАЗАНЦЕВ

За минувшие сутки в Башкирии сотрудники Госавтоинспекции в ходе профилактических рейдов задержали 42 водителя в состоянии опьянения. Двое нарушителей сели за руль нетрезвыми повторно - теперь им грозит уголовная ответственность Об этом сообщил начальник ГАИ республики Владимир Севастьянов.

Всего инспекторы выявили больше 1400 нарушений правил дорожного движения. Среди них 30 случаев неправильной перевозки детей, еще 17 водителей не уступили дорогу пешеходам.

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