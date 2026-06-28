Искали с помощью БПЛА: под Уфой завершились поиски 44-летней женщины

Фото: "ЛизаАлерт" / МЧС Башкирии

В Уфимском районе Башкирии завершились поиски 44-летней Жанны Дмитриевой, пропавшей 25 июня. Об этом сообщили волонтёры «ЛизаАлерт».

Женщина ушла из дома в деревне Дорогино и не вернулась. К поискам привлекли сотрудников полиции, спасателей Уфимского поисково-спасательного отряда МЧС, представителей сельсовета и беспилотную авиацию. А волонтёры просили водителей, проезжавших по дорогам в районе Иглино, Шакши, Князево и Дорогино проверить записи видеорегистраторов.

К счастью, поиски завершились благополучно – женщину нашли живой.

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