На Башкирию обрушатся сильные дожди с грозами

В отдельных районах Башкирии ночью в воскресенье, 28 июня, ожидаются грозы и сильные дожди Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В отдельных районах Башкирии ночью в воскресенье, 28 июня, ожидаются грозы и сильные дожди. Об этом предупредили в МЧС региона. Во время стихии спасатели не рекомендуют купаться, находиться у воды, плавать на лодке или рыбачить.

По данным регионального Гидрометцентра, ветер в республике будет дуть с запада и ожидается умеренным. Температура воздуха ночью понизится до +7… +12 градусов, днем не поднимется выше 21 градуса.

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