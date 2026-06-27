37 человек погибли, в том числе пятеро детей: спасатели озвучили тревожную статистику в Башкирии

С начала года в Башкирии на водоемах зарегистрировано 59 происшествий

С начала года в Башкирии на водоемах зарегистрировано 59 происшествий. Об этом сообщили в Госкомитете республики по чрезвычайным ситуациям.

В результате этих инцидентов погибли 37 человек, в том числе пятеро детей. Почти все трагедии случились по одной причине – люди пренебрегают элементарными правилами безопасности.

В Госкомитете напомнили, что вода – это зона повышенной опасности. Спасатели призвали жителей республики быть внимательными у водоемов и не оставлять детей без присмотра.

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