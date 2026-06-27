Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
+15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 июня 2026 13:26

37 человек погибли, в том числе пятеро детей: спасатели озвучили тревожную статистику в Башкирии

В Башкирии с начала года на воде погибли 37 человек
Владислав КАЗАНЦЕВ
С начала года в Башкирии на водоемах зарегистрировано 59 происшествий

С начала года в Башкирии на водоемах зарегистрировано 59 происшествий

С начала года в Башкирии на водоемах зарегистрировано 59 происшествий. Об этом сообщили в Госкомитете республики по чрезвычайным ситуациям.

В результате этих инцидентов погибли 37 человек, в том числе пятеро детей. Почти все трагедии случились по одной причине – люди пренебрегают элементарными правилами безопасности.

В Госкомитете напомнили, что вода – это зона повышенной опасности. Спасатели призвали жителей республики быть внимательными у водоемов и не оставлять детей без присмотра.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.