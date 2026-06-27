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НовостиОбщество27 июня 2026 11:43

Глава Минпрома Башкирии: ситуация с бензином нормализуется в ближайшее время

Нефтеперерабатывающие заводы нарастили поставки на АЗС в полтора раза
Владислав КАЗАНЦЕВ
Ситуация с бензином в Башкирии нормализуется в ближайшее время

Ситуация с бензином в Башкирии нормализуется в ближайшее время

Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Ситуация с бензином в Башкирии нормализуется в ближайшее время. Об этом сообщил министр промышленности, энергетики и инноваций республики Александр Шельдяев.

По словам чиновника, сейчас все НПЗ в регионе работают в штатном режиме, а очереди на заправках возникли из-за искусственного ажиотажа и повышенного спроса. Чтобы снять напряженность, поставки топлива на станции увеличили в полтора раза, при нехватке бензовозов привлекают частный транспорт.

Для оперативного решения вопросов с топливом был создан штаб. Власти и нефтяные компании держат ситуацию на контроле. Ограничений по отпуску топлива, по словам министра, нет.

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