Ситуация с бензином в Башкирии нормализуется в ближайшее время Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Ситуация с бензином в Башкирии нормализуется в ближайшее время. Об этом сообщил министр промышленности, энергетики и инноваций республики Александр Шельдяев.

По словам чиновника, сейчас все НПЗ в регионе работают в штатном режиме, а очереди на заправках возникли из-за искусственного ажиотажа и повышенного спроса. Чтобы снять напряженность, поставки топлива на станции увеличили в полтора раза, при нехватке бензовозов привлекают частный транспорт.

Для оперативного решения вопросов с топливом был создан штаб. Власти и нефтяные компании держат ситуацию на контроле. Ограничений по отпуску топлива, по словам министра, нет.

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