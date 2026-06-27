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НовостиОбщество27 июня 2026 10:53

Около 700 пар поженились в Башкирии в красивую дату

В Госкомюсте объяснили ажиотаж
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Башкирии в красивую дату 26.06.2026 поженились около 700 пар

В Башкирии в красивую дату 26.06.2026 поженились около 700 пар

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии в красивую дату 26.06.2026 поженились около 700 пар. Об этом сообщили в Госкомитете по делам юстиции республики.

Желающие поставить штамп в паспорте именно в этот день занимали очередь с прошлого года. Запись велась через портал Госуслуг и лично в отделах ЗАГСа.

- Дату называют самой идеальной с числом 6, которое в нумерологии связывают с домом, семьёй, уютом. Видимо, поэтому на неё был такой ажиотажный спрос, - отметили в региональном Госкомюсте.

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