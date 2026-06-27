Заработали миллион на двух «мертвых душах»: руководитель учреждения и его коллега провернули незаконую схему

В Уфе полиция раскрыла схему фиктивного трудоустройства в муниципальном учреждении

В Уфе полиция раскрыла схему фиктивного трудоустройства в муниципальном учреждении. Об этом сообщили в МВД по Башкирии.

Бывший директор организации и 41-летняя мастер, по версии следствия, вступили в сговор. С 2021 по 2023 год они оформили на работу двух знакомых, которые фактически не выполняли обязанности. В табели учета времени вносили ложные данные, а на основе этих документов фиктивным сотрудникам перечисляли зарплату. Общий ущерб составил около миллиона рублей, похищенные деньги злоумышленники потратили по своему усмотрению.

В отношении 50-летнего экс-директора возбуждено уголовное дело по статьям о растрате и служебном подлоге. Аналогичные обвинения предъявили его подчиненной. Расследование завершено, материалы с обвинительным заключением направили в прокуратуру.