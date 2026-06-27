В Башкирии спасатели помогли попавшему в беду рыбаку

Фото: ГКЧС Башкирии

На Отрадинском водохранилище в селе Старая Отрада Куюргазинского Башкирии района спасатели помогли рыбаку. Об этом сообщили в Госкомитете республики по чрезвычайным ситуациям.

Как рассказали в ведомстве, мужчина рыбачил, и его блесна зацепилась за корягу. Он зашёл в воду, чтобы освободить снасть, но ногу свело судорогой.

Спасатели, проводившие профилактический рейд, бросили ему спасательный круг и помогли выбраться на берег.

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