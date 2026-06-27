В Уфе за сутки задержали шесть пьяных водителей

За минувшие сутки в Уфе сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали 33 дорожно-транспортных происшествия. В них пострадали три человека, сообщили в ГАИ города.

Инспекторами были задержаны шесть водителей, управлявших машинами в состоянии опьянения. Ещё двое отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

Всего дорожные полицейские пресекли 370 нарушений ПДД, в том числе восемь водителей не пристегнулись ремнем безопасности, шестеро не уступили дорогу пешеходам и трое нарушили правила перевозки детей. Еще пять нарушений выявлено со стороны пешеходов.

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