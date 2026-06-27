«Поезда здоровья» в Башкирии провели более 97,5 тыс. приемов

Фото: Минздрав РБ

С начала 2026 года в рамках акции «Здоровая республика – здоровый регион» врачи провели 97 557 приёмов и 27 073 обследования. Всех пациентов с подозрениями на социально значимые заболевания направили на дообследование и лечение. Об этом сообщили в Минздраве Башкирии.

Акция проводится по поручению главы республики Радия Хабирова в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». С 29 июня по 5 июля «поезда здоровья» будут работать в Баймакском, Бакалинском, Бураевском, Ермекеевском, Иглинском, Ишимбайском и Мечетлинском районах.

Консультации врачей бесплатные, в порядке живой очереди. При себе нужно иметь паспорт и полис ОМС.

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