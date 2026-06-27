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НовостиОбщество27 июня 2026 5:54

Пара из Башкирии поженилась на юридическом форуме в Петербурге

Свадьбу сыграли Ильяс Кадраков из Караидельского района и Диля Габбасова из Кугарчинского
Владислав КАЗАНЦЕВ
Фото: правительство РФ

Фото: правительство РФ

Пара из Башкирии заключила брак на XIV Петербургском международном юридическом форуме. Ильяс Кадраков из Караидельского района и Диля Габбасова из Кугарчинского района создали семью 26 июня в Санкт-Петербурге.

Молодожёны познакомились 15 марта 2023 года на весеннем концерте в сквере. Диля рассказала, что было холодно, но очень атмосферно: музыка, огни, люди вокруг.

- Ильяс просто подошёл ко мне, сказал что-то про музыку… и остался. Мы разговорились так легко, будто знали друг друга давно. Сначала обсуждали концерт, потом - всё подряд. В какой-то момент музыка закончилась, люди начали расходиться, а мы просто остались вместе и пошли гулять дальше, - поделилась она.

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