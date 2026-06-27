За неделю в Башкирии скакнули цены на лук, капусту и картофель

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии за неделю подорожали лук, капуста и картофель. Это следует из данных, опубликованных Башстатом.

Согласно предоставленной специалистами статистики, в период с 16 по 22 июня репчатый лук подорожал на 16,26%. На этой неделе его средняя цена составила 53,61 рубля. Также жителям республики на 9,33% больше придется отдать за белокочанную капусту (средняя цена – 50,01 рублей) и на 8,75% за картофель (60,37 рубля).

Однако на этой неделе на 4,31% подешевели куриные яйца (78,10 рубля), на 2,08% – огурцы (140,47 рубля), на 1,23% – вермишель (103,92 рубля).

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