Рухнувшие перекрытия и затопленные квартиры: Бастрыкин взял на контроль дело о доме, который не расселяют уже три года

Фото: СКР

В Башкирии возбудили уголовное дело из-за того, не был расселен аварийный дома на улице Ломоносова в Стерлитамаке. Об этом рассказали в информационном центре Следственного комитета России.

Здание построили в 1955 году. Несущие конструкции здания деформированы, кровля протекает, а квартиры постоянно затапливают. В прошлом месяце в одном из помещений обрушились перекрытия. Дом признали аварийным еще в 2023 году, однако новое жилье жильцам так и не предоставили. Многочисленные обращения в различные инстанции результата не принесли.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Владимиру Архангельскому доложить о ходе расследования и о том, какие меры принимают для восстановления прав жильцов.

– Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, – сообщает Следком.

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