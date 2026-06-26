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НовостиОбщество26 июня 2026 18:26

70 детей вернулись из Крыма в Башкирию: из соображений безопасности их вывезли из «Артека»

Вывезенные из крымского «Артека» дети возвратились в Башкирию
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: Минпросвещения Башкирии

Фото: Минпросвещения Башкирии

70 детей, вывезенные из международного детского центра «Артек» в Крыму, вернулись домой. Об этом рассказал министр просвещения республики Ильдар Мавлетбердин.

Решение о досрочном отъезде приняли 23 июня. Министр отметил, что власти все это время поддерживали связь с родителями и сопровождающими.

За день до этого власти Крыма закрыли бронирование в детских лагерях и пансионатах до конца лета – из соображений безопасности. В те дни полуостров подвергался массированным атакам БПЛА. Минпросвещения России создало оперативный штаб и организовало вывоз детей из «Артека». На всем маршруте сопровождающих координировали представители спецслужб.

26 июня власти Крыма и Севастополя ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня – на фоне нехватки топлива и перебоев с электричеством, водой и мобильной связью.

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