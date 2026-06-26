«В полтора раза увеличили объемы поставок»: как в Башкирии справляются с бензиновым ажиотажем

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Нефтеперерабатывающие заводы Башкирии увеличили поставки бензина на заправки в полтора раза. Об этом рассказал вице-премьер и министр промышленности, энергетики и инноваций республики Александр Шельдяев.

По его словам, компании дополнительно нанимают частные бензовозы, чтобы быстрее развозить топливо. Однако даже этого не хватает – из-за ажиотажа горючее раскупают слишком быстро.

Шельдяев добавил, что ситуация нормализуется, как только люди перестанут скупать бензин канистрами.

– Поэтому в обычном режиме заправляемся, ездим на заправки, и тогда все будет в республике стабильно», – цитирует Александра Шельдяева информационное агентство «Башинформ».

Ситуацию ежедневно контролирует оперативный штаб – он перераспределяет топливо туда, где фиксируют нехватку.

Ажиотаж на заправках Башкирии привел к очередям и массовой скупке канистр в магазинах. Эксперты сравнивают происходящее с паническими закупками гречки несколько лет назад: тогда дефицит возник не из-за реальной нехватки крупы, а из-за того, что люди скупали ее сверх всякой меры.

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