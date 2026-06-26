Фото: ФСБ Башкирии

В Уфе вынесли приговор 51-летней начальнице Демского районного отделения судебных приставов. Об этом рассказали в ФСБ Башкирии.

Следствие установило, что чиновница получила взятку от коммерческого директора одной из местных компаний. Тот расплатился с ней мебелью и оборудованием на 670 тысяч рублей, а также оплатил их доставку, сборку и установку в ее квартире – еще 22 тысячи рублей. Взамен пристав помогла незаконно вывести деньги со счетов организации: директор ошибочно считал, что они арестованы, и попросил перевести средства на другой счет в рамках исполнительного производства.

Кроме того, чиновница выступила посредником в другой схеме. К коммерческому директору обратился 48-летний мужчина – он хотел задним числом признать своего отца недееспособным. Отец к тому моменту уже умер в 2023 году, однако мужчина рассчитывал через это решение отменить продажу его недвижимости. Пристав и уроженец Чечни взялись помочь. Они передали 300 тысяч рублей сотруднику республиканской психиатрической больницы № 1 – за подготовку нужных документов. Однако врач помогать не собирался и потратил деньги на себя. Сама чиновница получила от взяткодателя 200 тысяч рублей за посредничество.

По итогам процесса суд признал начальника отдела виновной по статьям «Получение взятки» и «Посредничество во взяточничестве» и приговорил ее к 8 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Также ей назначили штраф почти в 7 миллионов рублей и запрет занимать государственные должности на 5 лет. Отбывание наказания отсрочено – до достижения ее сына 14-летнего возраста.

Коммерческий директор признан виновным по статьям «Дача взятки» и «Посредничество во взяточничестве» – 8 лет в колонии строгого режима и штраф почти в 7 миллионов рублей. Уроженец Чечни осужден по статье «Посредничество во взяточничестве» – 5 лет в колонии общего режима.

Сотрудник психиатрической больницы ранее был осужден отдельно – Верховный суд признал его виновным по статье «Мошенничество» и назначил штраф в 150 тысяч рублей.

Приговор в законную силу еще не вступил.

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