Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 июня 2026 16:47

В Башкирии введут запрет на продажу алкоголя в магазинах: она продлится целый день

В Башкирии 27 июня в магазинах не получится купить алкоголь
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Завтра, 27 июня, в Башкирии введут запрет на розничную продажу алкоголя – в республике будут отмечать День молодежи. Об этом напомнили в Министерстве торговли и услуг региона.

Ограничение касается только магазинов. Кафе и рестораны смогут торговать спиртным без ограничений.

Запрет действует на основании закона республики о регулировании производства и оборота алкогольной продукции. Согласно ему, День молодежи отмечается в последнюю субботу июня. Муниципалитеты вправе перенести праздник на другой день – но не позднее 1 июня текущего года они обязаны закрепить дату соответствующим нормативным актом. Запрет на продажу алкоголя в таком случае вводится именно в этот день.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.