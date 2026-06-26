Автобусы и гаражи на продажу: Башкирия обновила план приватизации

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Правительство Башкирии скорректировало программу приватизации государственного имущества на 20242026 годы.

Главное изменение – расширение списка имущества, которое выставят на торги. В него включили 220 автобусов 2021 года выпуска: 100 единиц НЕФАЗ 5299-0000030-57 и 120 единиц ПАЗ 320435-04. Балансовая стоимость каждого НЕФАЗа составляет 14,65 млн рублей, остаточная – около 5,93 млн рублей. У ПАЗов эти показатели ниже: 5,7 млн и 2,3 млн рублей соответственно.

Помимо автобусов, на продажу выставят три гаражных бокса на улице Рихарда Зорге в Уфе.

При этом из плана приватизации убрали 34% акций акционерного общества «Милек» – от продажи доли в компании власти решили отказаться.

Остальные пункты программы остались без изменений.

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