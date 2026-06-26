Приложение «Где бензин»: мошенники придумали новый способ украсть личные данные

Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В сети появилось вредоносное приложение, которое под видом сервиса о топливе на заправках собирает личные данные пользователей. Об этом рассказал проект «Война с фейками. Башкортостан».

Злоумышленники предлагают скачать APK-файл приложения «Где бензин». После установки программа получает доступ к фотографиям и геолокации устройства. Особый интерес для создателей приложения представляют военные и сотрудники силовых структур.

Информация о наличии топлива на заправках в приложении не соответствует реальности – данные формирует встроенный алгоритм. Сведений о владельцах ресурса в открытом доступе нет. Домен сайта зарегистрирован в Рейкьявике 11 ноября 2025 года. На сайте нет новых регионов России, а Крым обозначен непоследовательно – то как республика, то как автономия. Эксперты считают, что это может указывать на украинское происхождение ресурса.

Часть пользователей в отзывах утверждала, что сайт создан при участии Mail.ru и мессенджера MAX. Эксперты назвали это намеренным вбросом.

По их оценке, цель приложения – распространять фейки о нехватке топлива в России и собирать личные данные граждан.

Скачивать приложение не стоит. При получении подобных предложений их нужно игнорировать и предупреждать близких.

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