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НовостиОбщество26 июня 2026 14:44

В Башкирии пропала женщина: поиски ведут с помощью БПЛА

В Башкирии с помощью БПЛА ищут пропавшую женщину
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: «БашРегионСпас», МЧС Башкирии

Фото: «БашРегионСпас», МЧС Башкирии

В Башкирии спасатели ищут 45-летнюю женщину, которая вышла из дома и не вернулась. Об этом рассказали в МЧС республики.

Жанна Дмитриева пропала в деревне Дорогино (Уфимский район). Была одета темно-бордовую футболку, голубые кроксы и очки.

К поискам привлекли сотрудников полиции, спасателей Уфимского поисково-спасательного отряда МЧС, представителей Кирилловского сельсовета и беспилотную авиацию.

Поиски продолжаются. Тех, кому известна информация о пропавшей, просят позвонить по номеру 112.

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