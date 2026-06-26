Улицу в Уфе назвали в честь Павла Качкаева: восемь лет он был мэром города

Фото: Аккаунт Павла Качкаева в соцсетях

В Уфе на 64-м заседании Городского совета утвердили названия новых улиц, переулков и общественных пространств.

Между деревнями Ветошниково и Романовка появятся две улицы. Одну назовут в честь Героя Советского Союза Ульмаса Шакирова – участника Великой Отечественной войны. Вторую – в честь уроженца Уфы, генерала армии и бывшего начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Анатолия Квашнина, удостоенного звания Героя Российской Федерации. Протяженность улиц составит 1,6 и 1,5 км соответственно.

В Ленинском районе улицу длиной 0,7 км назовут в честь Якова Афанасьева – уроженца Башкирии, капитана 3-го ранга и командира подводной лодки «Щ-304 Комсомолец». Он погиб вместе с экипажем при выполнении боевого задания в годы Великой Отечественной войны.

В Советском районе улицу присвоят Павлу Качкаеву – почетному гражданину Уфы, который руководил городской администрацией с 2003 по 2011 год, а затем несколько созывов работал депутатом Государственной Думы.

В жилом комплексе «Южные ворота» утвердили названия улицы Ливневой и трех Ливневых переулков. Студенческий сквер в Октябрьском районе также получил официальное наименование.

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