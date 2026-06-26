Оскорблял и угрожал побить полицейских: жителя Башкирии осудят за пьяный дебош

Фото: Рустем АХУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Житель Башкирии предстанет перед судом за инцидент с сотрудниками полиции. Об этом рассказали в прокуратуре республики.

В минувшем апреле полицейские увидели нетрезвого мужчину в общественном месте и попытались оформить на него протокол. Он отказался выполнять требования, нецензурно оскорблял стражей порядка и угрожал побить их. В медучреждении, куда его доставили на освидетельствование, мужчина продолжил оскорблять полицейских.

Было возбуждено уголовное дело по статьям «Применение насилия в отношении представителя власти» и «Публичное оскорбление представителя власти». Обвиняемый вину признал. Все материалы направлены в Кугарчинский межрайонный суд.

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