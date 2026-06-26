Фото: УГЗ Уфы

В Уфе спасатели пришли на помощь пожилой паре. Об этом рассказали в Управлении гражданской защиты города.

62-летний мужчина получил травму, упав в квартире. С ним была его супруга. Из-за состояния своего здоровья ни тот, ни другая не могли открыть дверь, поэтому спасателям пришлось ее вскрывать. Специалисты наложили пострадавшему шину и передали его бригаде скорой помощи. Мужчину госпитализировали.

В Уфе спасли запертых в квартире пенсионеров

Супруге спасатели тоже оказали первую помощь и оставались с ней до приезда сына, которому и передали женщину.

– Для спасателей – это стандартный выезд, для пожилых людей – спасение целого мира. Благодарим ребят за профессионализм и чуткость! – заявили в УГЗ.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.