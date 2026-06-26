Готовность – 65%: в Уфе конец реконструкции парка Ленина намечен на 11 октября

Фото: Администрация Уфы

Реконструкция парка имени Ленина в Уфе завершилась на 65%. Об этом рассказали в администрации города.

Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Сейчас строители укладывают тротуарную плитку, монтируют бордюры, деревянные дорожки и опоры освещения.

Подготовительный этап завершили в прошлом году: проложили сети водоснабжения, водоотведения и автополива, установили системы электроснабжения и видеонаблюдения, залили бетонное основание под пешеходные дорожки, амфитеатр и террасирование по улице Тукаева. Также обустроили площадки для стритбола, волейбола и адаптивного спорта.

Одним из ключевых направлений стало воссоздание двух исторических фонтанов. Со стороны улицы Заки Валиди уже залито основание и подведены инженерные сети. Фонтаны сохранят исторический облик, но получат современное техническое оснащение.

Завершить все работы планируют уже через несколько месяцев – 11 октября.

– Обновленный парк станет современным общественным пространством, гармонично сочетающим историческую память и комфортную городскую среду, – заверили в мэрии.

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