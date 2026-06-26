Долг за свет: прокуратура заставила шесть муниципальных учреждений Башкирии расплатиться с поставщиком

Фото: Иван ПРОХОРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Шесть муниципальных учреждений в Башкирии не платили за энергоснабжение, пока в ситуацию не вмешалась прокуратура. Об этом рассказали в надзорном ведомстве республики.

ООО «Тепловик» заключило договоры на энергоснабжение с шестью организациями и выполнило все обязательства в срок. Однако заказчики деньги не перечислили. Долг составил более 600 тысяч рублей.

Прокуратура Шаранского района внесла представления руководителям учреждений и возбудила административные дела по статье «Нарушение срока оплаты контракта». После этого задолженность погасили.

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