«За три дня реализована недельная норма топлива»: член СПЧ об ажиотаже из-за бензина в Башкирии

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Очереди на заправках Башкирии возникли из-за паники, а не из-за реального дефицита топлива. Об этом рассказал член Совета по правам человека республики Сергей Жуков.

По его словам, за три дня на АЗС региона продали столько бензина, сколько обычно уходит за неделю. При этом само предприятие, которое подверглось атаке, работает в штатном режиме. Жуков привел данные одной из заправок Благовещенска: в обычный день она отпускает 15 тонн топлива, а в разгар ажиотажа – 24 тонны.

Член СПЧ отметил, что волну паники запустили публикации в интернете о якобы огромных очередях в Стерлитамаке и Мелеузе. Люди потянулись на заправки, даже если бак был полон. Между тем на Дальнем Востоке, который никак не связан с происходящими событиями, картина на АЗС точно такая же.

Жуков призвал жителей успокоиться. По его оценке, за выходные все желающие смогут заправиться, а в начале рабочей недели ситуация придет в норму.

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