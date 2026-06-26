Жителям Уфы первым показали эпизод нового шоу на ТНТ

В режиме оффлайн в данную игру было предложено сыграть и приглашенным гостям этого вечера.

В Уфе состоялся музыкальный квиз, организованный в преддверии премьеры нового музыкального проекта телеканала ТНТ «Игра вслепую» (16+). Участниками мероприятия стали представители региональных СМИ и блогеры.

Перед началом игры гости увидели эксклюзивный фрагмент нового шоу, которое выйдет в эфир ТНТ 27 июня. После этого участникам предложили проверить свои знания в музыкальной викторине.

Для игры гостей разделили на пять команд. Им предстояло пройти пять тематических раундов, отвечая на вопросы, связанные с музыкой, популярной культурой, а также известными проектами и персонажами телеканала. После каждого этапа организаторы подсчитывали количество правильных ответов и публиковали промежуточные результаты.

По итогам соревнования сразу две команды набрали одинаковое количество баллов и разделили второе место. В связи с этим третье место решено было не присуждать. Победители получили памятные призы.

Мероприятие стало частью серии событий, приуроченных к запуску нового музыкального шоу «Игра вслепую», премьера которого состоится на телеканале ТНТ 27 июня.

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