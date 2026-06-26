«Угроза жизни и здоровью граждан»: в Башкирии обнаружили опасные стелы

Фото: Рустем АХУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии демонтировали две аварийные металлические стелы, которые представляли угрозу. Об этом рассказали в прокуратуре республики.

Конструкции стояли на пересечении улиц Мост БЖД и Блюхера, а также рядом с домом № 249 по улице Алексеева в Белорецке. Проверка показала, что обе стелы находились в аварийном состоянии и могли рухнуть в любой момент – что грозило травмами людям и повреждением машин. Никаких мер по их сносу до вмешательства надзорного ведомства не принималось.

Прокуратура внесла представление, после чего конструкции убрали.

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