Фото: СК Башкирии

35-летней уфимке вынесли приговор за убийство сожителя. Об этом рассказали в прокуратуре и Следственном комитете Башкирии.

В конце декабря 2024 года осужденная вместе с новым сожителем пришла в квартиру на улице Лесунова – забрать свои вещи.

– По пути они познакомились с случайным прохожим, который также решил им помочь, – рассказала прокуратура.

Собралась компания, началось небольшое застолье. В какой-то момент между присутствующими вспыхнул конфликт. Трое – осужденная, ее бывший и хозяин квартиры – набросились на нового сожителя уфимки. Его били руками, ногами, скалкой, ножом, а затем задушили. Мужчина умер на месте.

Спустя сутки осужденная и один из соучастников расчленили тело и вывезли останки в ближайший лесной массив. В январе 2025 года их нашли прохожие.

Следователи восстановили картину произошедшего с помощью записей камер видеонаблюдения, судебных экспертиз и показаний свидетелей.

Уфимке вынесли приговор за убийство сожителя

Верховный суд Башкирии признал женщину виновной по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору» и приговорил ее к 17 годам лишения свободы в колонии общего режима с последующим ограничением свободы на один год. Дела двух соучастников выделены в отдельные производства.

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