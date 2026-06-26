«Каждый год Уфа прирастает почти на 10 тысяч человек» – глава Башкирии

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В Уфе завершил работу пятый созыв Городского совета. Об этом рассказал глава Башкирии Радий Хабиров.

Руководитель республики поблагодарил депутатов, председателя Горсовета Марата Васимова, команду города и руководителей муниципальных предприятий за работу в течение пяти лет. По его словам, этот период стал одним из самых сложных в новейшей истории страны, однако депутаты справились и вовремя принимали нужные решения.

Осенью в Уфе пройдут выборы и сформируется новый депутатский корпус. Хабиров выразил надежду, что он окажется не менее эффективным. Глава республики подчеркнул, что новый созыв должен продолжить курс на развитие города, а также поддержку участников СВО и их семей.

Хабиров также отметил, что Уфа ежегодно растет примерно на 10 тысяч человек. Он назвал важнейшими задачами строительство жилья, дорог и социальных объектов, а также развитие общественных пространств – чтобы город становился привлекательнее для жизни, работы и самореализации.

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