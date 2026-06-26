В Башкирии бетонщик остался без фаланг пальцев: его права пришлось отстаивать в суде

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Туймазинском районе Башкирии суд обязал строительную компанию выплатить компенсацию рабочему, получившему травму на производстве. Об этом рассказали в прокуратуре республики.
В декабре 2023 года бетонщик получил травму при установке опор автомобильного крана – пальцы защемило, и в итоге ногтевые фаланги нескольких из них ампутировали. Прокуратура провела проверку и обратилась в суд.
Инстанция встала на сторону рабочего и обязал работодателя выплатить ему 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
– Исполнение решения суда находится на контроле надзорного ведомства, – сообщает прокуратура.
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