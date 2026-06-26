41,5 миллиона рублей! Жителям Башкирии улыбнулась удача на почте

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года жители Башкирии выиграли в почтовых лотереях более 41,5 миллиона рублей. Об этом рассказали в Управлении федеральной почтовой связи республики.

Три человека из Уфы, Алексеевки и Дюртюлинского района случайно выбрали счастливые билеты и стали миллионерами. Тиражные розыгрыши принесли участникам более 36,6 миллиона рублей, моментальные лотереи – около пяти миллионов.

По данным почтового ведомства, чаще всего билеты покупают в праздничные дни.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.