Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия26 июня 2026 6:55

ДТП на велодорожке в Уфе: «Ауди» сбили подростка на электросамокате

В Уфе Audi Q7 сбила на велодорожке 15-летнего электросамокатчика
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: ГАИ Уфы

Фото: ГАИ Уфы

Вчера утром, 25 июня, в Уфе водитель внедорожника наехал на подростка, который ехал по велодорожке. Об этом рассказала Госавтоинспекция города.

На улице Менделеева водитель Audi Q7 выехал с прилегающей территории и повернул налево. В этот момент по велодорожке двигался 15-летний электросамокатчик. Водитель не уступил ему дорогу, и произошло столкновение.

Подросток получил травмы и был доставлен в медучреждение. По факту аварии началось административное расследование.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.