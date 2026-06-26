ДТП на велодорожке в Уфе: «Ауди» сбили подростка на электросамокате

Фото: ГАИ Уфы

Вчера утром, 25 июня, в Уфе водитель внедорожника наехал на подростка, который ехал по велодорожке. Об этом рассказала Госавтоинспекция города.

На улице Менделеева водитель Audi Q7 выехал с прилегающей территории и повернул налево. В этот момент по велодорожке двигался 15-летний электросамокатчик. Водитель не уступил ему дорогу, и произошло столкновение.

Подросток получил травмы и был доставлен в медучреждение. По факту аварии началось административное расследование.

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