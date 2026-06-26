Ревность и машинки для стрижки: житель Башкирии зарезал приятеля и ограбил его

Фото: Архив "КП"

37-летний житель Башкирии убил своего знакомого во время застолья. Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры республики.

В минувшем январе мужчина пришел в гости к 55-летнему жителю села Иглино. За выпивкой на почве ревности между ними вспыхнул конфликт. В какой-то момент гость достал нож и нанес хозяину не менее 19 ударов в голову и туловище. Мужчина скончался на месте от потери крови.

После этого подсудимый забрал телефон, дрель-шуруповерт и две машинки для стрижки волос (их стоимость – около 10 тысяч рублей) и ушел.

Иглинский межрайонный суд признал мужчину виновным по уголовным статьям «Убийство» и «Кража». Сам он вину не признал. Его приговорили к девяти годам колонии строгого режима.

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