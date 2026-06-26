Заказ товара в интернете привел на скамью подсудимых: уфимца признали виновным в контрабанде

Фото: Алексей ДУЭЛЬ.

33-летний житель Уфы заказал и получил его на почте. Об этом рассказали в Объединенной пресс-службе судов Башкирии.

Прошлой осенью, 8 октября, мужчина через интернет оформил заказ из Индии на препарат с сильнодействующим веществом – без рецепта и каких-либо документов о назначении лекарства. По его словам, средство было нужно ему для личного использования в качестве обезболивающего. Когда он забрал посылку в почтовом отделении, его задержали сотрудники таможни.

Суд признал уфимца виновным по уголовной статье «Контрабанда». Сам мужчина вину не признал. Ему назначили 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года, а также штраф в 150 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

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