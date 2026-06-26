Пистолет, угрозы в мессенджере и похищение паспорта: в Уфе осудили разбойника

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе вынесли приговор мужчине, который угрожал горожанам и требовал у них деньги. Об этом рассказали в прокуратуре Башкирии.

В апреле 2025 года уфимец с угрозами требовал от женщины 100 тысяч рублей – лично и через мессенджер. Кроме того, у остановки «Школьная» мужчина направил пистолет на прохожего и забрал у него телефон и паспорт, а затем потребовал деньги. Напуганный потерпевший перевел злоумышленнику 20 тысяч рублей.

Мужчину признали виновным по уголовным статьям «Вымогательство», «Разбой» и «Похищение у гражданина паспорта». Уфимец вину признал лишь частично. Кировский районный суд приговорил его к четырем годам колонии строгого режима с ограничением свободы на два года.

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