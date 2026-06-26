Жители Башкирии стали реже покупать алкоголь: продажи рухнули на 15%

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По итогам первых пяти месяцев 2026 года Башкирия заняла третье место в Приволжском федеральном округе по объему розничных продаж алкоголя. Это следует из данных Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками.

В республике за январь-май реализовали 1 819 618 декалитров спиртного. Это на 3,7% меньше, чем за тот же период 2025 года, и почти на 15% меньше, чем в 2024-м.

Впереди Башкирии – только Татарстан (2 021 135 декалитров) и Нижегородская область (1 927 619 декалитров). Самарская область на четвертом месте: там продали 1 568 533 декалитра – примерно на 14% меньше, чем в Башкирии. Пятерку замыкает Пермский край с показателем 1 458 300 декалитров.

В целом по России за январь-май 2026 года продали 80 834 441 декалитр алкоголя – почти столько же, сколько годом ранее. Однако по сравнению с 2024 годом падение в масштабах страны превысило 13,5%.

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