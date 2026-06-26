В Уфе случился природный пожар: загорелась сухая трава

Фото: Федор СКВОРЦОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе за прошедшие сутки зафиксировали одно загорание сухой растительности – пожар оперативно ликвидировали. Об этом рассказали в Государственном комитете Башкирии по чрезвычайным ситуациям.

С начала 2026 года в республике зарегистрировали 14 очагов лесных пожаров на площади свыше 87 гектаров и 198 загораний сухой растительности на площади более 328 гектаров.

– Ситуацию держим на контроле! – заверили в ГК ЧС.

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