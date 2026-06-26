Мышиная лихорадка в Башкирии: республика вошла в зону крайне высокого риска

Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Башкирия находится в числе регионов с крайне высоким риском заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом в 2026 году. Это следует из доклада федерального Роспотребнадзора.

ГЛПС, известную в народе как «мышиная лихорадка», переносят грызуны. В этом году эпидемиологическая обстановка по этому заболеванию, считают специалисты, ухудшится на большей части европейской территории России – прежде всего в Приволжском и Центральном федеральных округах.

Специалисты разделили все регионы страны на шесть групп по уровню прогностического риска. В группу с крайне высоким риском вошли шесть регионов: Башкирия, Мордовия, Татарстан, Удмуртия, Чувашия и Ярославская область.

В группу с высоким риском включены 12 субъектов, в том числе Кировская, Нижегородская, Оренбургская, Самарская и Саратовская области, а также Марий Эл. К зоне риска выше среднего отнесены Московская область и Санкт-Петербург.

В Северо-Западном, Уральском и Дальневосточном федеральных округах ожидаются лишь единичные случаи заболевания.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.