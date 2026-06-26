Последние выходные июня в Башкирии принесут похолодание

В воскресенье ночью температура опустится до +7. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Синоптики опубликовали прогноз погоды в Башкирии на ближайшие три дня, включая пятницу и выходные. В пятницу, 26 июня, ночью осадков не ожидается, а днем местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер северо-восточный и восточный, умеренный, но при грозе порывы могут усиливаться. Температура ночью опустится до +8...+13 градусов, днем воздух прогреется до +20...+25 градусов.

В субботу, 27 июня, характер погоды изменится: ожидаются кратковременные дожди, местами сильные, с грозами, а днем в отдельных районах возможен град. Ветер восточный, затем сменится на западный, будет умеренным, местами возможны шквалистые усиления до сильного. Ночью столбики термометров покажут +9...+14 градусов, днем станет прохладнее – до +17...+22 градусов.

В воскресенье, 28 июня, дожди с грозами сохранятся местами, днем локально возможен град. Ветер западный и северо-западный, умеренный, с порывами до сильного. Ночная температура опустится до +7...+12 градусов, днем воздух прогреется до +16...+21 градуса.

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