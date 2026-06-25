Житель Башкирии перевел полмиллиона мошенникам за несуществующие интим-услуги

Мошенники обманули 22-летнего парня, пообещав вернуть деньги после устранения сбоя на сайте. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Давлекановском районе 22-летний парень стал жертвой мошенников, пытаясь заказать интим-услуги через интернет. Как сообщили в МВД Башкирии, парень нашел соответствующий сайт, но заказ не прошел из-за неработающего ресурса.

На следующий день ему позвонил неизвестный, представился администратором агентства и объяснил, что на сайте произошел технический сбой. Для его устранения он попросил перевести на счет агентства 500 тысяч рублей, пообещав, что после исправления ошибки деньги вернутся на банковский счет клиента.

Молодой человек выполнил просьбу, но после перевода собеседник перестал отвечать на звонки. Никаких услуг оказано не было, деньги на счет не вернулись.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.