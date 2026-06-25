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НовостиЧто происходит25 июня 2026 17:00

Житель Башкирии перевел полмиллиона мошенникам за несуществующие интим-услуги

Житель Давлекановского района перевел 500 тысяч рублей за фейковый сбой сайта
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Мошенники обманули 22-летнего парня, пообещав вернуть деньги после устранения сбоя на сайте.

Мошенники обманули 22-летнего парня, пообещав вернуть деньги после устранения сбоя на сайте.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Давлекановском районе 22-летний парень стал жертвой мошенников, пытаясь заказать интим-услуги через интернет. Как сообщили в МВД Башкирии, парень нашел соответствующий сайт, но заказ не прошел из-за неработающего ресурса.

На следующий день ему позвонил неизвестный, представился администратором агентства и объяснил, что на сайте произошел технический сбой. Для его устранения он попросил перевести на счет агентства 500 тысяч рублей, пообещав, что после исправления ошибки деньги вернутся на банковский счет клиента.

Молодой человек выполнил просьбу, но после перевода собеседник перестал отвечать на звонки. Никаких услуг оказано не было, деньги на счет не вернулись.

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