Из Уфы отправили первый эшелон с призывниками

Всего планируют набрать 5,5 тысячи человек.

Из Уфы отправился первый воинский эшелон с призывниками в рамках весенней кампании 2026 года. На республиканском сборном пункте прошел торжественный митинг, после которого около 200 новобранцев отправились в соединения и воинские части Южного военного округа, где будут служить в сухопутных войсках.

Большинство призывников сначала направят в учебные части, где они освоят современную технику, получат специальность, а затем продолжат службу. Отмечается, что каждый новобранец обеспечен обмундированием, несессером, продовольствием и вещевым имуществом.

Всего в рамках весенней кампании 2026 года из Башкирии планируют отправить в Вооруженные Силы России около 5,5 тысячи человек.

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