В Башкирии жертвами мошенников за сутки стали трое жителей

В МВД по Башкирии вновь призвали граждан быть предельно внимательными. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки в Башкирии зафиксировали несколько попыток мошенничества, при этом одна из них оказалась успешной для аферистов. Так, в Чишминском районе 52-летний мужчина перевел аферистам больше 1 миллиона рублей. Неизвестные позвонили ему, представились сотрудниками инвестиционной платформы и пообещали большую прибыль от вложений, после чего получили доступ к его счетам. Еще полмиллиона рублей они пытались забрать, но мужчина вовремя спохватился и заблокировал операцию.

В Бирском районе 50-летняя женщина чуть не потеряла 350 тысяч рублей. Ей звонили люди, которые выдавали себя за работников домофонной службы, портала «Госуслуги» и Росфинмониторинга. Они говорили о замене ключей от домофона, взломе личного кабинета и необходимости спасти деньги от мошенников. Женщина уже пошла в салон сотовой связи, чтобы перевести средства, но сотрудники салона заметили обман и не дали ей этого сделать.

В Уфе жертвой аферистов стал 28-летний мужчина, которому позвонили лжесотрудники налоговой службы и банка. Они убедили его, что нужно задекларировать доходы и срочно перевести деньги на безопасный счет, и он лишился 145 тысяч рублей. Еще 300 тысяч рублей мошенники пытались похитить, но банк заблокировал транзакцию.

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